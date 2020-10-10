Мужчина в Гомеле поджег себя из-за конфликта с бывшей женой

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10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Гомеле совершил самоподжог из-за семейно-бытовых неурядиц, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент произошел сегодня примерно в 11.00 на проспекте Ленина, 35. "По предварительной информации, 42-летний житель Добруша приехал по этому адресу, чтобы встретиться с бывшей женой. Получив отказ, он облил себя горючей жидкостью и поджег", - рассказали в УВД.
Очевидцы происшедшего потушили пламя и вызвали скорую медицинскую помощь. Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители проводят проверку.-0-