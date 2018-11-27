Мужчина в Гродно ограбил и изнасиловал девушку

27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиция задержала подозреваемого в нападении на девушку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в лесопарке Пышки неподалеку от одной из остановок общественного транспорта. Неизвестный ограбил и изнасиловал девушку.
По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, ранее судимый мужчина 1986 года рождения. Он находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело.-0-
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