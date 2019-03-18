Мужчина в Гродно выдавал себя за потерявшего паспорт и деньги эстонского туриста

18 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина выдавал себя за потерявшего паспорт и деньги эстонского туриста, его местонахождение устанавливает милиция. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Информация о том, что гражданин Эстонии потерял в Гродно паспорт и кошелек с 820 евро, появилась на нескольких региональных порталах. Была размещена фотография мужчины и его имя.

"Гродненская милиция немедленно отреагировала на сообщение. В Ленинском РОВД был зарегистрирован материал проверки", - отметили в пресс-службе УВД. Выяснилось, что мужчина с заявлением об утере в правоохранительные органы не обращался. Он не тот, за кого себя выдает.

Фото с сайта УВД Гродненского облисполкома

"Более того, лицо, похожее на данного человека, в разное время засветилось в Гомельской, Брестской, Минской и Витебской областях. Там мужчина под надуманными предлогами брал у граждан небольшие суммы", - рассказали в пресс-службе УВД. У гродненских милиционеров к мужчине есть вопросы, в частности по установлению всей картины произошедшего в Гродно. Те, кого мужчина попросит помочь, могут сообщить об этом в милицию.-0-