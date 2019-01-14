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Мужчина в Клецком районе обворовывал дома в чужой обуви

Происшествия 14.01.2019 | 14:57
Фото УВД Миноблисполкома
Фото УВД Миноблисполкома

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Клецкого РОВД задержали подозреваемого в серии краж на территории района, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

По предварительной информации, на счету фигуранта более 10 хищений из пустующих домов. Он пытался сбить со следа оперативников, каждый раз хитрил и оставлял ложные следы. "В канун Нового года в Клецкий РОВД поступило сообщение от пенсионерки, жительницы Минска. Она рассказала, что кто-то из принадлежащего ей дома в д.Чаша похитил вещи. В течение первой недели 2019 года в РОВД сообщения о хищениях из нежилых домов в малонаселенных деревнях стали поступать с пугающей регулярностью", - отметили в управлении.

Неустановленный преступник брал самовары, посуду, инструменты, государственные награды, изделия из цветных металлов. "Всего на 10 января насчитывалось уже десять фактов краж с идентичным почерком. На раскрытие были брошены все силы клецкой милиции. Сыщики работали практически круглосуточно. В отработке населенных пунктов, где были совершены кражи, принимали участие участковые инспектора милиции. Наряды дорожно-патрульной службы отдела ГАИ были приближены к местам совершения преступлений и получили установку проверять весь подозрительный транспорт - было установлено, что преступник ездит на легковушке", - рассказали в УВД.

В итоге 10 января около 12.00 при обследовании д.Светлая инспектор дорожно-патрульной службы заметил в конце тупиковой улицы автомобиль "Тойота". Его регистрационный знак был умышленно залеплен снегом. После на одной из улиц сотрудник милиции увидел и водителя машины.

Как выяснилось, на "Тойоте" передвигался житель города Ганцевичи Брестской области. "Он приезжал в Клецкий район, выбирал преимущественно небольшие населенные пункты. Находил нежилые и бросовые дома. Мужчина срывал навесные замки с входных дверей или разбивал оконные стекла, - пояснили в УВД. - При этом он шел на хитрость, чтобы направить возможное расследование по ложному следу: брал взаймы обувь у случайных местных жителей, переобувался и только после этого шел на место будущего преступления. Но благодаря бдительности инспектора ДПС преступник был изобличен".

Мужчина был задержан. Большая часть похищенного изъята из его дома. В отношении жителя Ганцевичей возбуждено 10 уголовных дел по ч.2 ст.205 УК (кража).

При этом сообщения об аналогичных кражах в Клецком районе продолжают поступать в милицию. В связи с этим Клецкий РОВД призывает граждан, имеющих в собственности нежилые дома в районе, посетить и проверить их. Отделением уголовного розыска проводится работа для выявления латентных преступлений, совершенных мужчиной.-0-

Фото УВД Миноблисполкома

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Теги
кража, МВД, Минская область
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