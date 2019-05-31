Мужчина в Кормянском районе при заправке газонокосилки получил ожоги

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кормянском районе мужчина при заправке газонокосилки получил ожоги и поджег веранду, сообщили БЕЛТА в МЧС.
"30 мая в 16.27 спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Высокая Кормянского района Гомельской области горит жилой дом. Когда к месту вызова прибыли сотрудники МЧС, строение было охвачено открытым пламенем. Жильцы в момент приезда спасателей находились на улице, - рассказали в МЧС. - По предварительным данным, при заправке газонокосилки произошла вспышка легковоспламеняющейся жидкости, из-за чего загорелось имущество на веранде. В результате происшествия хозяин дома получил ожоги и был госпитализирован в районную больницу".
Огнем было повреждено 40 кв.м кровли дома и уничтожено имущество на веранде. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем. Спасатели напоминают, что необходимо быть осторожными с легковоспламеняющимися жидкостями.-0-
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