Мужчина в Минске выманивал у людей деньги под видом частного детектива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники ГУБОПиК МВД задержали мужчину, который представлялся частным детективом и брал деньги у доверчивых граждан. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Нигде не работающий житель одной из деревень Минского района ранее привлекался к уголовной ответственности. Обманом и злоупотребляя доверием под предлогом сбора компромата и слежки, он завладевал деньгами людей. "Сотрудники ГУБОПиК установили, что после отбытия наказания в августе 2015 года он вновь вернулся к привычному промыслу, создал сайт, где рекламировались услуги частного сыска. Пошли заказы на коммерческих партнеров, конкурентов, неверных супругов. Мужчина брал с граждан предоплату за предоставление информации из автоматизированных баз данных МВД, оказание услуг слежения, прослушивания помещений, предоставление детализации телефонных соединений, но выполнять взятые на себя обещания не собирался", - рассказала Ольга Чемоданова.

Лжедетектива оперативники задержали с поличным - при получении денег за предоставление компрометирующих сведений о партнере по бизнесу. По материалам ГУБОПиК главное следственное управление Следственного комитета в отношении задержанного возбудило уголовное дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество в крупном размере).

Установлено более 10 фактов мошенничества, а также эпизоды противозаконной деятельности, связанные со сбором и распространением информации о частной жизни граждан. Есть основания полагать, что пострадавших может быть больше. Правоохранители продолжают работу.

В МВД отмечают, что наблюдение, прослушивание телефонных разговоров, слежка - это оперативно-разыскные мероприятия. Проводить их имеют право только сотрудники правоохранительных органов. Незаконное вмешательство в частную жизнь, например сбор либо распространение информации о ней, трактуется уголовным законодательством как преступление. Если нужно разыскать пропавшего без вести человека или похищенный автомобиль, то необходимо обращаться в милицию.-0-