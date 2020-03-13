Мужчина в могилевском суде нанес себе травмы и умер

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в камере в здании суда Октябрьского района Могилева нанес себе травмы, после чего умер, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел 10 марта. "В камере для временного содержания обвиняемых в здании суда Октябрьского района ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина причинил себе телесные повреждения. При оказании первой медпомощи активно сопротивлялся. Был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где 12 марта скончался", - проинформировали в СК.

При осмотре личных вещей мужчины была обнаружена оставленная им записка. По предварительным данным, на его теле нет повреждений кроме тех, что он нанес себе сам.

Могилевским межрайонным отделом СК проводится проверка, назначена судебная медицинская экспертиза.-0-