Мужчина в поисках сигарет ограбил киоск в Чашниках

16 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Чашниках зависимость от вредной привычки вынудила мужчину совершить преступление, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Острое желание покурить возникло у 28-летнего местного жителя поздно вечером. К этому моменту все ближайшие торговые заведения были закрыты. В поисках табака он отправился к расположенному неподалеку специализированному киоску. Разбив окошко, через которое выдается товар, мужчина попытался залезть внутрь и дотянуться до сигарет. Сработавшая в это время сигнализация напугала злоумышленника. В спешке он схватил деньги, несколько зажигалок и скрылся с места преступления.

Без сигарет, но с награбленным имуществом стоимостью более Br600 мужчину задержали сотрудники уголовного розыска местного РОВД. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК.-0-