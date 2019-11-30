Мужчина в Старых Дорогах получил ожоги при тушении пожара

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Старых Дорогах получил ожоги 35% тела при самостоятельном тушении пожара, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме по переулку Заводскому поступило 29 ноября в 14.49. 42-летний мужчина при самостоятельном тушении пожара получил ожоги 1-2 степени (35% тела). Его госпитализировали. Причина пожара устанавливается.

За минувшие сутки в Минской области зарегистрированы также пожары в Борисовском и Минском районах.-0-