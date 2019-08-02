2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Витебске выманил у трех человек свыше 20 тыс. евро. Правоохранители задержали афериста, ищут других пострадавших от его действий, сообщили БЕЛТА в МВД.

Злоумышленник приехал из столицы в областной центр, где обманул троих человек и завладел их деньгами на сумму свыше 20 тыс. евро. "В частности, он уверял своих жертв, что владеет фирмой по оказанию оздоровительных услуг. Просил дать взаймы на развитие бизнеса, после чего исчезал. Все похищенное аферист потратил на себя", - рассказали в МВД.

Сейчас 48-летний минчанин находится в изоляторе временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Пострадавших от действий мошенника правоохранители просят звонить по телефонам (80212) 37-10-97 либо 102.-0-