Мужчина вскрывал баллончик с освежителем возле газовой плиты и получил ожоги

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина вскрывал возле газовой плиты баллончик с освежителем воздуха и получил ожоги. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 00.05 спасателям поступило сообщение о получении ожогов мужчиной, проживающим на улице Краснослободской. "Мужчина пытался вскрыть ножницами аэрозольный баллончик с освежителем воздуха, находясь при этом возле включенной конфорки газовой плиты. После предпринятых попыток произошло нарушение герметичности емкости с последующей вспышкой ее содержимого, что привело к ожогам", - рассказали в МЧС.

Мужчину доставили в больницу.-0-