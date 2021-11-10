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10 ноября 2021, 07:19

Мужчина вынес соседку из горящей квартиры в Дятловском районе

Фото из архива
Фото из архива

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина вынес соседку из горящей квартиры в Дятловском районе. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в агрогородке Гезгалы Дятловского района, поступило 9 ноября в 19.21. Огнем повреждены кровать и имущество в комнате, закопчены стены и потолок. До прибытия подразделений МЧС сосед спас хозяйку квартиры, которая с отравлением продуктами горения госпитализирована.

Причина произошедшего устанавливается.-0-

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