Мужчина вынул из банкомата забытую минчанкой карту и снял с нее все деньги

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина вынул из банкомата забытую минчанкой карту. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Первомайское РУВД Минска поступило заявление от минчанки о том, что с ее банковской карты похищены денежные средства.

"Как пояснила потерпевшая, она снимала деньги в одном из столичных банкоматов и забыла забрать свою банковскую карту. Этим обстоятельством воспользовался 29-летний неработающий житель Минского района. Мужчина забрал из банкомата карту, которой в дальнейшем расплачивался за товар в магазинах столицы и Минского района", - рассказали в ГУВД.

Задержанный официально не работает, ранее не судим, привлекался к административной ответственности.

Следователи дали правовую оценку действиям злоумышленника и возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.

Милиция напоминает, что в случае утери банковской карты необходимо осуществить ее своевременную блокировку.-0-