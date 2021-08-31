Мужчина выращивал марихуану на даче в Минском районе

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На даче в Минском районе мужчина выращивал марихуану, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Сотрудники милиции 17 августа по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали 37-летнего мужчину. При осмотре дачи в Минском районе, где в последнее время проживал подозреваемый, были изъяты 28 горшков с растениями, похожими на коноплю, более 30 г опасного наркотического средства марихуаны, электронные весы, приспособление для курения, различные удобрения, термометр, лампы со светоотражателями, вентиляторы. По месту жительства у мужчины изъяты также балаклава и протестная символика.

"Мужчина, который официально не был трудоустроен, рассказал, что в апреле этого года в интернет-магазине купил семена конопли и забрал их в закладке в лесу. Через несколько месяцев посадил семена в горшки в шкафу, который оснастил специальным оборудованием. Когда в дверь постучали правоохранители, мужчина испугался, выпрыгнул в окно и убежал в лес. Однако через несколько дней, узнав о проведенном по месту жительства осмотре, сам пришел в милицию и во всем признался", - рассказали в СК.

Минский районный отдел Следственного комитета в отношении мужчины возбудил уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконное без цели сбыта хранение наркотических средств) УК. Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.-0-