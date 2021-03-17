Мужчина задержан за оскорбление замначальника Партизанского РУВД Минска

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина задержан за оскорбление заместителя начальника Партизанского РУВД Минска. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На 39-летнего жителя столицы вышли сотрудники городского управления ГУСБ МВД. В начале года он оставил в деструктивном Telegram-канале оскорбительный комментарий, адресованный одному из руководителей райуправления внутренних дел. Задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей, что и стало, с его слов, причиной негативного поста. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном", - рассказала Ольга Чемоданова.

Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

ГУСБ продолжает работу по установлению лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете.-0-