Мужчине, распылившему перцовый аэрозоль в лицо милиционеру, дали 3 года колонии

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины, распылившего перцовый аэрозоль в лицо сотруднику милиции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.
По информации суда, обвиняемый 3 сентября примерно в 20.30 вблизи дома №37 по Логойскому тракту в Минске распылил перцовый аэрозоль из газового баллончика в лицо участковому инспектору милиции УВД администрации Советского района столицы, когда тот выполнял задачу в соответствии с должностной инструкцией по охране общественного порядка. Потерпевший получил химические ожоги лица, шеи и глаз.
Судом обвиняемый признан виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел для воспрепятствования его законной деятельности. Он приговорен к 3 годам колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-