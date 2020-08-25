Мужчину без сознания достали спасатели из колодца в Петриковском районе

Фото Гомельского областного УМЧС
25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе работники МЧС спасли 54-летнего мужчину из пятиметрового колодца, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о том, что в городском поселке Копаткевичи по ул. Ленинская при проведении работ в колодце человек потерял сознание, поступило в службу спасения 24 августа в 15.36.
Как выяснилось, мужчина 1966 года рождения проводил плановые работы по прочистке канализации в колодце глубиной 5 м и потерял сознание.
Работники МЧС достали человека и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом "острое отравление газом неизвестного происхождения, ссадины" его госпитализировали.-0-