Мужчину будут судить за убийство сожительницы - в Минской области завершено расследование

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела об убийстве женщины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

В милицию 7 апреля обратился 68-летний мужчина и сообщил, что пропала его 32-летняя племянница. Последний раз они общались 7-8 лет назад.

При первоначальной проверке милиционеры установили: женщина перед исчезновением стала проживать в деревне Загоровщина Копыльского района с уроженцем Латвии - лицом без гражданства. В сентябре 2015 года она перестала выходить на работу. Пропал и сожитель.

Местонахождение 43-летнего мужчины вскоре было установлено: он обитал на полигоне переработки твердых бытовых отходов в Минском районе. Поскольку документы, удостоверяющие его личность, отсутствовали, вид на жительство был просрочен, то мужчину задержали за административное правонарушение.

В ИВС Минского РУВД он решил написать явку с повинной. Уроженец Латвии сообщил, что еще в 2015 году между ним и сожительницей произошел конфликт. Мужчина толкнул женщину, та упала, ударилась головой о стул, а он предплечьем руки обхватил ее шею, после чего сожительница признаков жизни уже не подавала. Он понял, что сломал ей шею. Испугавшись, мужчина переместил тело погибшей в заброшенный колодец с водой на глубину около 5,5 м. Сверху бросил шифер, после чего покинул Копыльский район, но успел рассказать об убийстве одному из местных жителей и даже показал тело женщины.

Следственно-оперативная группа со специалистами управления ГКСЭ по Минской области осмотрела место происшествия. В колодце в деревне Загоровщина обнаружены скелетированные костные останки, которые изъяты и направлены для проведения судебно-медицинских, медико-криминалистических и судебно-генетических экспертиз. Также были изъяты фрагменты шифера.

Во время предварительного следствия допрошены обвиняемый и свидетели, проверены показания на месте. Эксперты ГКСЭ провели судебные экспертизы, по результатам которых установлена принадлежность костных останков пропавшей без вести женщине, а также давность захоронения, которая соответствует обстоятельствам уголовного дела. Заключения судебных экспертиз изучены следователем и приобщены к материалам дела.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.139 УК (убийство). Обвиняемый заключен под стражу. Из материалов дела следует, что он нигде не работал, злоупотреблял спиртным, неоднократно, со слов свидетелей, избивал погибшую. Следует отметить, что действиям свидетеля, более 5 лет молчавшем о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении, следователи дадут правовую оценку.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-