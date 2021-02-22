Мужчину приговорили к 13 годам колонии за покушение на убийство милиционера

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд вынес решение по делу 61-летнего жителя Молодечно, обвиняемого в покушении на убийство милиционера и насилии в отношении сотрудника РОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в ОИОС УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 30 августа 2020 года около 16.15 на улице Громадовской в Молодечно. "Сотрудники милиции возвращались с вызова в райотдел и обратили внимание на мужчину, который показывал непристойные жесты. По внешним признакам он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда правоохранители остановились для разбирательства, агрессивно настроенный гражданин достал два ножа и набросился на милиционеров. Одному из сотрудников были причинены телесные повреждения в виде колотой раны в затылочной области, второму - резаной раны голени. Как показало медосвидетельствование, в выдыхаемом воздухе у мужчины было 3 промилле алкоголя", - рассказали в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка, а также сопротивлении сотруднику милиции, сопряженном с применением насилия. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с принудительным лечением от хронического алкоголизма. Обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации причиненного морального вреда. Двум милиционерам осужденный должен выплатить в общей сложности Br5 тыс. - часть этих средств правоохранители собираются направить на благотворительность.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.-0-