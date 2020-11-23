Мужчину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы за оскорбительный комментарий

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Мостовского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу об оскорблении члена участковой избирательной комиссии, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В сентябре обвиняемый в одном из Telegram-каналов разместил под члена участковой избирательной комиссии неприличный комментарий, унижающий ее честь и достоинство.

"Во время следствия он признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшей. Свое поведение обвиняемый объяснил влиянием недостоверной информации", - рассказали в прокуратуре.

С учетом позиции гособвинителя суд Мостовского района признал мужчину виновным по ст.189 (оскорбление) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год 6 месяцев.

Ноутбук, с которого был оставлен оскорбительный комментарий, конфискован.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-