Мужчину, ранившего ножом двух посетителей витебского кафе, приговорили к 17 годам

16 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной суд вынес приговор в отношении мужчины, который после распития алкоголя в одном из кафе Витебка тяжело ранил двух посетителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.
Инцидент произошел в Витебске в ночь с 5 на 6 сентября. Мужчина вернулся из России и позвал двоих знакомых отметить встречу. На террасе магазина по Московскому проспекту они выпивали. Позже компания познакомилась с людьми, которые сидели за соседним столиком, и предложили распивать спиртное вместе, те согласились. Через некоторое время у мужчин возникла словесная перепалка, переросшая в драку. В ход пошли не только кулаки, удары ног и стульев, но и нож. В итоге двух мужчин с тяжкими телесными повреждениями привезли в больницу, медикам удалось их спасти.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-
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