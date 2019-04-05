Мужчину с 200 л контрафактного алкоголя известных марок задержали в Минске

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Гродненской области с 200 л контрафактного алкоголя известных марок задержали в Минске, он собирался продавать его в том числе через интернет. Об этом БЕЛТА сообщили в Партизанском РУВД Минска.
"Правоохранители установили, что ранее не судимый 28-летний житель Гродненской области во время работы в России покупал там контрафактный алкоголь. После он продавал его в Беларуси, - рассказали в РУВД. - Мужчина был задержан в Минске во время реализации спиртного". Изъято более 200 л контрафактного спиртного на общую сумму около Br5,5 тыс.
Как пояснил сам продавец, алкоголь он планировал реализовывать через знакомых и интернет. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.4 ст.12.27 КоАП (незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение не пищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков).
Проводится проверка, устанавливается причастность других людей к данной противоправной деятельности.-0-
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