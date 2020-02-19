Мужчину с боевым пистолетом ТТ задержали в Витебске

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске по подозрению в незаконном обороте оружия задержан мужчина. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД и бойцы ОМОНа 18 февраля в Витебске задержали 51-летнего уроженца России. "По предварительной информации, мужчина незаконно приобрел и хранил пистолет конструкции Токарева калибра 7,62 мм 1934 года выпуска. Он планировал использовать его для совершения преступлений", - рассказала Ольга Чемоданова.

Задержанный ранее неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Возбуждено уголовное дело.-0-