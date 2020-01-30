Мужчину с гашишем задержали в Гродно

30 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мужчину с гашишем задержали на автовокзале в Гродно, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Правоохранители получили информацию, что 32-летний мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Стало известно, что он собирался приобрести в Минске гашиш, а затем сделать закладки в Гродно. "Его возвращение проходило под контролем оперативников. В город он приехал на маршрутке. На автовокзале мужчину задержали. При себе у него было 97 г гашиша", - рассказали в милиции.

Подозреваемый заключен под стражу. Он ранее не судим, нигде не работает.

В Гродненской области в 2019 году зафиксировано 285 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, установлено 139 фактов сбыта.-0-