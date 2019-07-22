Мужчину с пакетом марихуаны задержали под Гомелем

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Наркоконтроль Советского РОВД Гомеля задержал жителя областного центра с пакетом марихуаны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

При проведении специального мероприятия "Мак" вечером 18 июля вблизи деревни Севруки правоохранители задержали неработающего гомельчанина 1993 года рождения. У оперативников была информация, что мужчина занимается незаконными операциями с наркотиками. В рюкзаке задержанного обнаружили полимерный пакет с невысушенным измельченным веществом растительного происхождения.

Экспертиза показала, что изъятое - марихуана. Общая масса вещества составила 630,44 г.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома