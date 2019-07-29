Мужчину сбил поезд под Борисовом

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарный поезд насмерть сбил мужчину под Борисовом, сообщили БЕЛТА в МВД.
"Сегодня в 2.33 на перегоне Новосады-Борисов погиб житель Хотимска 1968 года рождения. По предварительным данным, мужчина на железнодорожном переезде пропускал товарняк Орша-Минск, но стоял слишком близко к рельсам и в результате попал под состав", - рассказали в МВД.
С начала года произошло 63 несчастных случая на железной дороге Беларуси. Погибли 43 человека, 20 травмированы.-0-
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