Мужчину спасли при пожаре квартиры в Краснополье

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Краснополье при пожаре квартиры работники МЧС спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре квартиры по Чериковскому шоссе в городском поселке поступило спасателям 12 октября в 03.30. На месте происшествия работники МЧС спасли хозяина 1973 года рождения. Как уточнили в областном управлении, мужчина - инвалид II группы, не работает, проживает один. Его госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами горения".
В комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок.
Причина возгорания устанавливается, одна из версий - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-