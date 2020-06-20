Мужчину спасли при пожаре на балконе в Гродненском районе

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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Луцковляны Гродненского района при пожаре на балконе местные жители спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в Гродненском областной управлении МЧС.
Пожар произошел днем 19 июня на балконе многоквартирного жилого дома. Огонь повредил балконные рамы, расположенные на втором и третьем этажах, закопчены стены и потолки в квартирах.
"До прибытия подразделений МЧС из квартиры местные жители спасли совместно проживающего с хозяйкой гражданина", - добавили в МЧС.
Причина пожара устанавливается.-0-