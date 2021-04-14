Мужчину, убившего собаку в Новогрудке, привлекли к ответственности

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители нашли мужчину, который расстрелял из пневматики собаку в Новогрудке. Он привлечен к ответственности, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в начале марта. Неизвестный из машины расстрелял из пневматического оружия собаку. Животное погибло. "По данному факту было написано заявление в Новогрудский РОВД. В ситуации стал разбираться участковый инспектор милиции. Подключились и многие небезразличные граждане, все они предоставляли информацию, которая помогла вычислить причастного к инциденту", - рассказали в милиции.

Участковый смог найти свидетеля правонарушения. Благодаря камерам видеонаблюдения установлен автомобиль, из которого велась стрельба, а затем приметы и личность стрелка. Дома у жителя Новогрудка нашли пневматическое оружие. Мужчина пояснил, что к нему на участок неоднократно забегали бродячие собаки и мешали отдыхать. Негативные эмоции, по его словам, и стали причиной проступка: увидев собаку, он решил застрелить ее.

В отношении гражданина составили административный протокол по статье "Жестокое обращение с животным". Суд Новогрудского района признал его виновным и назначил штраф в размере 10 базовых величин (1БВ - Br29).-0-