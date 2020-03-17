Мужчину засыпало в яме гаража в Могилеве

17 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мужчину засыпало в смотровой яме гаража в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Вечером 16 марта прохожий сообщил о том, что мужчину засыпало в яме гаража. Мужчина находился под частично осыпавшимся грунтом, в яме размером 1х3 м и глубиной 1,5 м. Могилевчанин был в сознании. Как оказалось, он проводил работы по расширению и укреплению смотровой ямы, когда на него обрушилась кирпичная кладка и грунт.

Спасатели извлекли могилевчанина и передали бригаде скорой помощи. От госпитализации мужчина отказался.-0-