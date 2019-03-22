Мужчины, похитившие Br8 тыс. у сторожа церкви в Минске, заключены под стражу

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партизанский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хищении из минской церкви. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

По данным следствия, в начале января двое неработающих мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашли в одну из столичных церквей, похитили тумбочку с ее содержимым и скрылись с места происшествия. Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции по подозрению в совершении преступления задержали мужчин в возрасте 33 и 41 года. "Следователи установили, что тумбочка принадлежала 67-летнему сторожу прихода. Мужчина проживал на съемной квартире и решил хранить свои сбережения в тумбочке в комнате сторожей, о чем рассказывал всем, кто работал в церкви", - отметили в отделе информации и связи с общественностью.

Обвиняемые ранее подрабатывали в церкви и знали о месте хранения денег. Вечером 5 января они пришли в храм якобы встретиться со старыми знакомыми, инсценировав при этом прорыв трубы. Пока сотрудники церкви устраняли "потоп", мужчины взяли тумбочку и ушли. Затем они вскрыли ее и оставили на улице. Полученные незаконным путем Br8 тыс. разделили пополам.

Следователями допрошен потерпевший, обвиняемые и свидетели. По месту жительства обвиняемых проведены обыски. Изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения. Мужчины вину признали полностью и раскаиваются в содеянном. Их действия квалифицированы по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-