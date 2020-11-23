МВД: 22 ноября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 345 человек

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 22 ноября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 345 человек.Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"22 ноября МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий. Следует отметить, что несмотря на многочисленные призывы деструктивных Telegram-каналов к участию в протестах, они не нашли ожидаемой поддержки населения в регионах республики, за исключением столицы", - рассказали в МВД.

В различных районах Минска протестующие собирались группами. Граждан неоднократно предупреждали о соблюдении правопорядка и мер дорожной безопасности, однако отдельные из них выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. Некоторые вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее активные нарушители общественного порядка, оказавшие сопротивление милиционерам, задерживались, в том числе с применением спецсредств.

Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 345 человек. По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Кроме того, в выходные зарегистрированы три случая ложной занятости железнодорожных путей из-за наложения металлической проволоки в Борисовском, Крупском и Дзержинском районах. По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела.

Также в Минском районе проводится проверка по факту размещения и поджога автомобильных шин на обочине автодороги Минск - Витебск и возле расположенного там подземного перехода.-0-