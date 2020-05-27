МВД: часть традиционных наркотиков перестала поступать в Беларусь

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть традиционных наркотиков перестала поступать в Беларусь. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава наркоконтроля отметил, что нельзя точно сказать, стало ли наркотиков в стране меньше или больше из-за того, что соседние страны ограничили передвижение через границы. Однако правоохранители наблюдают, что часть традиционных наркотиков перестала поступать в Беларусь. "Процентное соотношение либо какое-то весовое мы назвать не можем", - подчеркнул начальник главного управления.
Каких-либо новых видов местных наркотических веществ не появилось. "Новых видов местных наркотиков сейчас не фиксируется. В принципе, те наркотики, которые ранее реализовывались, все те же и остались", - констатировал Олег Сильвестрович.-0-