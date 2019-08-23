МВД и СК прекратили деятельность крупной хакерской площадки

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД и СК Беларуси прекратили деятельность одной из крупных хакерских площадок, где обсуждались способы и методы совершения киберпреступлений и распространения вредоносного программного обеспечения, сообщили БЕЛТА в МВД.

Как отметили в ведомстве, деятельность площадки прекращена по инициативе управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД. Данная интернет-площадка насчитывала более 28 тыс. активных подписчиков, ежедневное количество посещений составляло несколько тысяч. Каждый день на ней размещались советы для взлома различных компьютерных систем, выкладывались платные и бесплатные программы для этих целей.

"Этот ресурс был выявлен подразделениями по борьбе с киберпреступностью МВД и УВД Минской области в ходе проведения мероприятий, направленных на обеспечение положений концепции информационной безопасности, - рассказал заместитель начальника УРПСТВ МВД Кирилл Вяткин. - Во взаимодействии со Следственным комитетом деятельность данного ресурса прекращена".

Десятки наименований вредоносного программного обеспечения (трояны, кейлогеры, стиллеры, ратники и т.д.) предназначались для взлома компьютерных систем, получения удаленного доступа к компьютерам, хищения конфиденциальной информации и реквизитов банковских карт, скрытого заражения вирусами компьютеров предприятий и обычных людей.-0-