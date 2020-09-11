МВД: минчанин отправлял милиционерам анонимные письма с угрозами

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин, который рассылал анонимные письма с угрозами в адрес милиционеров. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Неработающий 21-летний житель столицы отправлял через мессенджер Telegram анонимные письма с угрозами в адрес милиционеров, которых лично не знал. Сотрудники управления по Минской области ГУСБ МВД установили, что молодой человек причастен к интернет-рассылке угроз и оскорблений в адрес не менее семи сотрудников органов внутренних дел в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

"Задержанный рассказал, что информацию о правоохранителях находил в одной из групп мессенджера Telegram. Что двигало в момент отправки посланий, какие цели и мотивы преследовал, он ответить затруднился. Сослался на эффект стадного инстинкта. Однако сейчас свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся", - говорится в сообщении Ольги Чемодановой.

Ранее минчанин привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и кражу. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Насилие либо применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел".-0-