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01 декабря 2021, 14:59

МВД: молодежь все чаще вовлекают в незаконный оборот наркотиков

Фото из архива
Фото из архива
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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь все чаще вовлекается в незаконный оборот наркотиков. Об этом заявил сегодня журналистам начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы наблюдаем устойчивую тенденцию омоложения лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. Проведенный МВД анализ свидетельствует о том, что в январе-октябре текущего года число несовершеннолетних, которые совершили преступления в этой сфере, имеет тенденцию к значительному росту. Большинство из них совершили преступление, связанное со сбытом наркотиков, в составе организованной преступной группы. В соответствии с ч.ч.3 и 4 ст.328 Уголовного кодекса это влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 20 лет", - подчеркнул Олег Сильвестрович.

Уголовная ответственность за незаконный сбыт наркотиков наступает с 14 лет. "К сожалению, несмотря на широкую информационную кампанию по профилактике незаконного оборота наркотиков и наркомании, можно привести немало свежих примеров, когда молодые люди от 14 до 18 лет задерживались сотрудниками милиции за сбыт наркотиков. Среди них - учащиеся высших, средних специальных заведений и даже школьники", - добавил он.

"Эпидемиологическая обстановка оказала существенное влияние на процессы, которые происходят сейчас в наркосреде. Молодые люди стали активнее реагировать на предложение легкого заработка, несмотря на понимание незаконности своих действий. Факты совершения преступлений молодыми людьми утверждают о неэффективности проводимой профилактической работы. Риски увеличения количества обучающихся, вовлеченных в преступную деятельность в этой сфере, по-прежнему остаются высокими", - продолжил начальник.

Олег Сильвестрович обратил внимание, что несовершеннолетние часто переходят в состав организованных преступных групп, которые занимаются не только сбытом наркотиков, но и организацией нарколабораторий. "Методы психологического воздействия, которые используют организаторы интернет-площадок по продаже наркотиков, становятся более агрессивными, изощренными и влияют на сознание молодых людей. Те, кто увлекает молодежь в этот бизнес, принимают во внимание тот факт, что эту группу населения чаще привлекают легкие заработки", - констатировал он.

"Основным ресурсом для распространения наркотиков стал интернет. В глобальной сети часто встречается заманчивая реклама о возможностях быстрого, легкого, а самое главное, немаленького заработка. Как правило, поступают такие сообщения через социальные сети или путем веерной рассылки предложений о высокооплачиваемой работе в мессенджерах. После того, как человек заинтересовался работой, общение продолжается в Telegram или VIPole. Организаторы интернет-магазинов и сайтов обещают колоссальные деньги и карьерный рост, приводят аргументы, которые убеждают человека в отсутствии каких-либо рисков. И многие слепо верят в их обещания и по своей наивности вступают в опасную игру, желая получить легкие деньги, острые ощущения. Но это не игра, а особо тяжкое преступление, влекущее наказание", - отметил начальник.

По его словам, мало кто из "минеров" успевает заработать. Наниматель постоянно откладывает выплату вознаграждения. Очередные партии наркотиков для раскладки по тайникам приходится приобретать за собственные средства. Все продолжается до того момента, пока к работнику в дверь не постучалась милиция. Как правило, с первой попытки до задержания проходит месяц.

"Наркобизнес сегодня безлик, жесток, беспринципен и беспощаден. Лица, попавшие в сети наркобизнеса через объявление в интернете, становятся расходным материалом. Многие, кто встал на путь торговли наркотиками, в какой-то момент понимают, что сделали неправильный выбор, и хотят выйти из бизнеса. Только потом оказывается, что одного желания недостаточно. Вербовщики при приеме на работу требуют установочные данные, которые потом используют в целях шантажа и угроз. Этот страх заставляет продолжать работать на наркодилера. Единственный выход - несмотря на шантаж и угрозы, отказаться от преступной деятельности. Только в этом случае можно избежать ответственности", - сказал Олег Сильвестрович.

Интернет-магазин иногда может зачислять зарплату на карту учащегося. При этом за вовлечение в сбыт наркотиков своего друга или знакомого обещают премию в размере от $200 до $1 тыс. "Родителям необходимо обращать внимание на приложения, браузеры и мессенджеры, установленные в телефоне ребенка. Не лишним будет проконтролировать баланс денежных средств на банковских карточках, которыми пользуются дети", - призывает начальник управления. - Многие родители до сих пор не знают, что интернет и гаджеты не только способствуют развитию ребенка, но и несут серьезную угрозу безопасности. Это не значит, что нам необходимо полностью оградить ребенка от интернета. Нужно находить время на общение со своими детьми, объяснять им, чем опасны наркотики, наблюдать за ними в социальных сетях. Лучшее решение проблемы - предотвращение. Не жалейте времени для своих детей".

"Особенную обеспокоенность и тревогу вызывает то, что потребление наркотиков школьниками становится причиной гибели. Наиболее распространенными психоактивными веществами являются мефедрон и альфа-PVP. Употребление этих веществ может привести к летальному исходу даже при первой пробе", - сказал он.

Практически ежедневно в Беларуси в отделения токсикологии учреждений здравоохранения продолжают поступать люди по причине передозировки наркотиков, и не всех удается спасти. За 10 месяцев этого года от передозировки в стране умерли 123 человека.

С 29 ноября по 3 декабря в республике реализуется комплекс мер, направленный на повышение эффективности профилактики наркомании в подростковой среде и вовлечения детей в незаконный оборот наркотиков.

"Я убежден, только общими усилиями родителей и правоохранительных органов, органов образования, здравоохранения и общественных организаций мы сможем достичь желаемого результата", - заключил Олег Сильвестрович.-0-

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