МВД: Можейко был задержан на территории Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал подробности задержания Геннадия Можейко. Его комментарий размещен в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

"Гражданин Беларуси Геннадий Можейко был задержан 1 октября белорусскими правоохранительными органами на территории нашей страны в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст.130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст.369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь, - сказал Алексей Бегун. - Насколько нам известно, Можейко выехал с территории Беларуси в Российскую Федерацию, где предпринимал попытку вылететь в третью страну. Однако с учетом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны, правоохранительными органами России ему было отказано в выезде с территории РФ и предписано убыть с территории данного государства. Можейко в установленном порядке выехал с территории России и прибыл в Беларусь, где в последующем и был задержан".

По словам начальника департамента, сложившаяся ситуация не является какой-то экстраординарной. "Это сложившая практика работы правоохранительных органов Беларуси и России, когда каждая из сторон в соответствии с положениями международного договора между двумя странами имеет право объявить нежелательность пребывания конкретного лица в интересах национальной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья или свободы других лиц. В наших учетах имеется целый ряд граждан РФ также, которым запрещен въезд на территорию Беларуси на срок до 10 лет. Аналогичным образом действуют и наши российские партнеры", - констатировал он.-0-