МВД назвало фейком информацию о проведении акции от имени "Газпромнефти"

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розыгрыш от имени "Газпромнефти", распространяемый в интернете, является фейком. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова."В мессенджерах снова зафиксирована мошенническая рассылка о проведении акции от имени АЗС "Газпромнефть". Потенциальным жертвам предлагают пройти легкий опрос, рассказать о розыгрыше друзьям и выиграть значительную сумму. Указанная информация является фейком", - говорится в сообщении.В компании "Газпромнефть - Белнефтепродукт" подтвердили, что данную акцию они не проводят, и напомнили, что перечень актуальных акций всегда можно изучить на официальном сайте предприятия."Мошеннический розыгрыш чаще всего можно легко опознать, даже не вникая в суть рассылки, - злоумышленники обещают получение нереально больших сумм выигрышей без каких-либо усилий", - напомнили в управлении по противодействию киберпреступности.Правоохранители рекомендуют всегда помнить, что обещание легких денег в интернете - первый признак мошенничества."Прежде чем участвовать в каких-либо рекламных розыгрышах, стоит проверить официальные информационные ресурсы указанных организаций, которые могут подтвердить, проводится ли вообще подобный конкурс. При этом не стоит переходить по ссылкам от неизвестных, а вводить адрес либо поисковый запрос в браузере следует вручную", - добавили в МВД.-0-