МВД не будет обжаловать решение суда о возмещении ведомством вреда минчанину

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД не будет обжаловать решение суда о возмещении минчанину вреда, который был нанесен действиями сотрудников милиции. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня суд Заводского района Минска признал, что действиями сотрудников милиции причинен материальный вред минчанину Дмитрию Середе.

"Возмещение причиненного ущерба законно и справедливо. МВД не будет обжаловать решение суда", - прокомментировал данное событие министр внутренних дел Юрий Караев.

В августе 2016 года с целью задержания указанного гражданина по подозрению в совершении преступления сотрудники милиции при силовой поддержке бойцов ОМОН проникли в квартиру, где проживает семья Середы. При этом повреждены балконная и входная двери, выбиты стекла.

В этой связи МВД считает необходимым обратить внимание на то, что к моменту задержания Дмитрия Середы уже было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК по факту хулиганства в отношении двух гражданок. Одна из них непосредственно указывала на Дмитрия Середу как на лицо, совершившее в ее отношении противоправные действия. 4 августа 2016 года, после проникновения в квартиру, Середа в установленном порядке был задержан и помещен в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Однако впоследствии проведенными следственными действиями его причастность к совершению преступления подтверждена не была. Дмитрий Середа был освобожден под обязательство о явке.

"Объективно действия сотрудников уголовного розыска при задержании не соответствовали складывающейся ситуации, а избранная тактика применения спецподразделений была неверной. Сотрудники, принимавшие решение о задержании, а также руководители, осуществляющие ведомственный контроль, по результатам проведения служебной проверки привлечены к дисциплинарной ответственности. Дополнительно приняты меры по недопущению подобных ситуаций впредь. Сейчас в МВД проводится определенная работа по совершенствованию порядка и оснований применения специальных подразделений для оказания силовой поддержки", - говорится в сообщении пресс-секретаря.-0-