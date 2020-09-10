МВД: очередной активист протестов оказался участником организованной преступной группы

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками ГУБОПиК МВД и следователями УСК по Минску в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках задержан и арестован ранее судимый житель столицы. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что с 9 по 12 августа в Минске 44-летний мужчина принимал активное участие в протестных акциях, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти. "В частности, вечером 11 августа на пересечении проспектов Дзержинского и Любимова он камнями разбил стекла в автобусе, в котором находились сотрудники Московского РУВД и задержанные граждане. Позже фото с раненой осколками стекла рукой он выложил в интернете: окровавленный бело-красно-белый бинт смотрелся достаточно убедительно", - рассказали в МВД.

Подозреваемого задержали 7 сентября по месту жительства. При обыске его квартиры обнаружены различные подручные средства, предназначенные для нанесения телесных повреждений, газовый баллончик, пистолетные кобуры, а также пневматический пистолет.

УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 1-3 ст. 293 (массовые беспорядки) УК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Примечательно, что в поле зрения сотрудников ГУБОПиК минчанин попал гораздо раньше. Он входил в состав организованной группы, промышлявшей имущественными преступлениями в Беларуси и странах Западной Европы. Кроме того, оперативники располагают информацией о связи фигуранта с уголовными авторитетами и лицами, причастными к организованной преступности на территории Беларуси и России. Мужчина неоднократно примерял на себе роль личного телохранителя и водителя у уголовных авторитетов и "коммерсантов", имевших проблемы с конкурентами.-0-