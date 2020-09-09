МВД: очередной "интернет-герой" из Минска стал фигурантом уголовного дела

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной "интернет-герой" стал фигурантом уголовного дела. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"После событий 9 августа в Минске интернет-сообщество активно обсуждало ставший популярным видеоролик "гибели" человека под колесами автозака. На кадрах видно, что мужчина схватился за кабину движущегося автомобиля для перевозки задержанных и так проехал пару десятков метров, пока не упал. Диванные эксперты поспешили придать сюжету драматизма: МАЗ сбил человека, переехал его, пострадавший погиб", - рассказали в МВД.

Позже выяснилось, что мужчина жив, доставлен в больницу в пьяном виде. Медикам при поступлении сказал, что его избили сотрудники милиции. Следователю при опросе тоже. В том, что никаких избиений не было, а травмы получены от падения с милицейского автомобиля, признался позже. Когда предъявили все фото- и видеоматериалы, запечатлевшие его дерзкую выходку.

"Минчанину 30 лет. Он много раз привлекался к административной ответственности, с десяток из них - за распитие алкоголя в общественных местах. Работает автослесарем, живет в общежитии, семьей не обзавелся", - добавили в ведомстве.

В настоящее время мужчина задержан сотрудниками ГУБОПиК МВД в качестве фигуранта по уголовному делу о массовых беспорядках.-0-