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18 ноября 2020, 18:27

МВД отмечает всплеск посягательств на ж/д объекты

Скриншот из видео МВД
Скриншот из видео МВД

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел отмечает всплеск посягательств на ж/д объекты. Чаще всего блокируют пути, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

МВД констатирует, что за последние два месяца количество случаев, угрожающих безопасному движению поездов, значительно увеличилось: зарегистрировано свыше 120 фактов повреждения и приведения в негодность путей сообщения, возбуждено более 50 уголовных дел. При этом чаще всего такие правонарушения фиксируют в Минской области.

В основном аварийная обстановка создается после блокирования путей (вредители закорачивают рельсы, используя металлическую проволоку, и укладывают на них посторонние предметы). Большинство правонарушений совершается ночью.

"От действий злоумышленников страдают пассажиры (опаздывают или травмируются) и автомобилисты (не могут пересечь ж/д переезд из-за опущенного шлагбаума). Также нарушается график движения грузовых составов, и как следствие - не доставленные вовремя медоборудование, продовольствие и промышленные грузы. Подобные действия могут повлечь не только срыв графика движения поездов, но также экстренное торможение и травмирование пассажиров", - отметили в ведомстве.

МВД напоминает: умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом влечет в соответствии со ст.18.1 КоАП наложение штрафа в размере от 6 до 10 базовых величин (1 БВ - Br27). Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения транспорта, влечет наложение штрафа в размере от 2 до 10 БВ (ст.18.3 КоАП). Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 10 лет (ст.310 УК).-0-

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