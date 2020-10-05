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05 октября 2020, 17:04

МВД: пятеро участников воскресного протеста подозреваются в грубом нарушении общественного порядка

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро участников воскресного протеста подозреваются в грубом нарушении общественного порядка. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности тех, кто отметился активными противоправными действиями во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске. Молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения. Кроме того, 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями. Еще два 21-летних парня из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность их третьего подельника устанавливается", - рассказала Ольга Чемоданова.

Сейчас молодые люди в ИВС. В отношении них составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Материалы проверки по фактам участия задержанных в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, направлены следователям для дачи правовой оценки. Известно, что некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу.

Оперативники продолжают устанавливать остальных участников протеста, которые причастны к совершению преступных действий.-0-

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