МВД: после погони на МКАД-2 в отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преследование и задержание пьяного водителя в Минском районе на МКАД-2, во время которых сотрудники ГАИ использовали спецсредство "еж" и табельное оружие, может получить развитие в виде уголовного дела. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

ГАИ во время погони на МКАД-2 использовала спецсредство "еж" и табельное оружие Водитель подвергал опасности участников дорожного движения, совершил ДТП со служебным и гражданскими автомобилями. Милиционерам удалось заблокировать машину на автодороге Р40 "Боровляны-Логойск".

"Сейчас мужчина находится в ИВС, на него составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от освидетельствования. Автомобиль помещен на штрафстоянку", - проинформировала пресс-секретарь.

Вместе с тем задержанный уже совершал аналогичное правонарушение в июле этого года, за что был лишен водительских прав. "В связи с этим материалы проверки будут переданы следователям для дачи правовой оценки действиям мужчины и возбуждения уголовного дела по ст.317-1 УК", - добавила Ольга Чемоданова.

Мужчина 67 раз привлекался к административной ответственности, в том числе более 20 раз - за "пьяное и бесправное вождение".-0-