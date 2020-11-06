МВД: причина поджога квартиры в Минске коктейлем Молотова - месть

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной поджога квартиры в Минске коктейлем Молотова стала месть. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Как сообщили сегодня в Следственном комитете, ночью 4 ноября неизвестные зашли в подъезд дома по улице Берута в Минске и подожгли входную дверь одной из квартир. Потом вышли на улицу и забросили несколько бутылок с зажигательной смесью на балкон этой же квартиры и скрылись с места происшествия. Находящийся в квартире 40-летний мужчина вызвал МЧС и начал тушить возгорание. В результате происшествия поврежден балкон квартиры и входная дверь.

"Выяснилось, что накануне компания пила водку. Во время застолья один из участников рассказал о своем конфликте с мужчиной из соседнего дома и предложил ему отомстить. Со слов задержанных, они купили на заправке несколько литров бензина, разлили его в бутылки из-под вина и направились к обидчику. "Снаряды" были заброшены на балкон квартиры и использованы для поджога входной двери", - рассказали в МВД.

Сыщики задержали пятерых подозреваемых минчан по горячим следам после звонка потерпевшего, который находился в квартире. Два коктейля Молотова правоохранители успели изъять.

Все фигуранты - неработающие и неоднократно судимые мужчины в возрасте от 35 до 40 лет. Возбуждено уголовное дело по факту особо злостного хулиганства.-0-