МВД признало экстремистскими еще два ресурса в Telegram

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще два ресурса в Telegram признаны экстремистскими материалами. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По инициативе ГУБОПиК МВД такое решение суда Ленинского района Бреста вынесено 17 марта в отношении канала "Брест: Слухи и факты" и чата "Брест 97%" Теперь опубликование (репост) информации из этих сообществ влечет административную ответственность по ст.19.11 КоАП.

Telegram-канал "Брест: Слухи и факты" - протестный ресурс Брестчины, где распространяются материалы о незаконных массовых мероприятиях. В Telegram-чате "Брест 97%" состоят придерживающиеся деструктивных взглядов лица и размещаются призывы к протестам. Администраторы ресурсов систематически распространяют экстремистские материалы с различных ресурсов, в том числе признанных экстремистскими официально, а также сами осуществляют такую деятельность.

"Напомним, в прошлом году cуд Центрального района Минска признал Nexta-Live и логотип Nexta экстремистскими материалами", - добавили в МВД.-0-