14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД прокомментировало инцидент в Жодино. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"13 сентября в интернете появилось видео инцидента между сотрудниками Жодинского ГОВД и протестующими. Ситуация складывалась следующим образом: экипаж ОГАИ проводил разбирательство по факту нарушения ПДД. Толпа недовольных граждан попыталась помешать, обступила автомобиль Госавтоинспекции. Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия. Однако граждане не расходились, выкрикивая при этом в адрес сотрудников милиции различные фразы и оскорбления", - рассказали в МВД.

Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации сотрудник ГОВД предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания.

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.-0-