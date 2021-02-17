МВД прокомментировало обыски у активистов незарегистрированных организаций и БАЖ

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК 16 февраля провели около 90 обысков по месту жительства членов незарегистрированных организаций "Весна", "Профсоюз работников РЭП", а также представителей БАЖ и медиаресурсов протестного толка. Мероприятия проводились во всех областных центрах в соответствии с поручением СК по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

По решению Верховного суда в 2003 году правозащитный центр "Весна" лишен госрегистрации в связи с неоднократным нарушением законодательства. Члены этой структуры преследуют цель политических изменений, освобождения обвиняемых и задержанных в ходе протестов, а также информируют население о якобы незаконных действиях со стороны правоохранительных и судебных органов.

Во время следственных действий изъяты деньги в различной валюте (более $80 тыс. в эквиваленте), документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера. Обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах.

Среди изъятого - предположительно наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет (направлены на экспертизу), а также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков.

Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси. По информации ГУБОПиК, они не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности.

Изъятые предметы, вещи и ценности направлены в Следственный комитет.-0-