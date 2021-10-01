1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД проверяет сообщения о минировании нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в милицию обратились руководители учебных заведений и Национальной библиотеки, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах. На места отправились сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности", - рассказали в ГУВД.

По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку. Ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились-0-