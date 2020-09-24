МВД проводит проверку по фактам блокировки дорог 23 сентября в Минске

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По фактам блокировки дорог 23 сентября в различных частях Минска правоохранительными органами проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В МВД напомнили, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций влечет установленную законом ответственность: как административную (ст. 18.1 КоАП - штраф в размере от 6 до 10 базовых величин), так и уголовную (ст. 310 УК в случае особо крупного ущерба или смерти человека предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы).

Подразделения ГАИ продолжают работу по установлению водителей, создававших на дороге аварийную обстановку, и привлечению их к административной ответственности (ст. 18.14 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа до 20 БВ с лишением права управления сроком до двух лет).

МВД рекомендует не поддаваться на призывы деструктивных Telegram-каналов. Не участвуя в протестах лично, их авторы лишь провоцируют людей на правонарушения. "Милиция будет делать все возможное, чтобы не допускать и пресекать массовые беспорядки, а также устанавливать причастных к ним лиц с последующим привлечением к ответственности", - добавили в ведомстве.-0-